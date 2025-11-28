Podcast revive pouso forçado de avião em Picada Café

Um dos episódios mais marcantes da história recente do município de Picada Café voltou ao centro das atenções, or meio do projeto Silêncio na Cabine, um podcast produzido pelos alunos do 7º e 8º ano da Escola Municipal Santa Joana Francisca, em parceria com a Biblioteca Pública de Picada Café. O trabalho revisita o pouso forçado de um avião Tupi 711, ocorrido em 17 de dezembro de 1999, quando a avenida Vicente Prieto acabou se transformando, inesperadamente, em pista de emergência.

Segundo relatos da época, o piloto realizou a manobra após enfrentar problemas durante o voo, optando por descer no coração da cidade para evitar um acidente de maiores proporções. A cena mobilizou moradores, equipes de resgate e se tornou um marco que permanece vivo na memória da comunidade.

No podcast, estudantes reuniram depoimentos de testemunhas e reconstruíram, em detalhes, os acontecimentos daquele dia. A proposta é apresentar uma narrativa envolvente, que mistura pesquisa histórica, entrevistas e ambientação sonora, aproximando as novas gerações de um fato que moldou a identidade local.

O episódio está disponível nas plataformas digitais de áudio. O projeto, coordenado por Marluce Ruppenthal, destaca-se como uma iniciativa pedagógica que integra história, comunicação e tecnologia, valorizando a memória coletiva de Picada Café enquanto estimula o protagonismo dos estudantes.