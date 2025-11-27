Dança Alegrete inicia em dezembro com programação intensa na cidade

A cidade de Alegrete se prepara para receber, de 2 a 7 de dezembro, mais uma edição do Dança Alegre Alegrete, evento que transforma a cidade em um grande palco dedicado à expressão corporal. A programação ocupará o Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek e diversos espaços públicos, promovendo espetáculos, intervenções urbanas e atividades formativas abertas à comunidade. Em 2025, a curadoria fica a cargo da própria criadora, em parceria com Jane Schoninger e Maria Tereza Furtado. O evento reforça o compromisso das instituições com a circulação artística e a formação de plateia. A nova edição reúne grupos de Porto Alegre, Santa Maria, Caxias do Sul e outras cidades, além de companhias e escolas locais, formando um panorama diversificado de estilos, linguagens e trajetórias. O evento tem entrada gratuita.