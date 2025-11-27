Livro elaborado por alunos será lançado no fim de semana em Eldorado do Sul

Os patrimônios culturais e ambientais da cidade são o tema do livro “Eldorado do Sul – A cidade da gente”, que será lançado no sábado (29) como parte da 19° Feira do Livro de Eldorado do Sul. Os autores foram os alunos da rede pública de ensino do município, com 11 turmas de três escolas envolvidas no projeto – David Riegel Neto, La Hire Guerra e Paraná.

Para construir o livro, cada turma cuidou de um assunto e, em suas pesquisas, os alunos visitaram os patrimônios e receberam pessoas para falar dos temas nas escolas. O projeto envolveu ainda a parceria com a escritora Marta Góes e com os ilustradores do Estúdio Rebimboca para dar ao livro o acabamento de uma obra profissional.

Para construir o livro coletivamente, cada turma cuidou de um capítulo, escolhendo um tema da cidade para investigar e escrever sobre, em diversos gêneros literários. O Aeroclube de Eldorado do Sul, o Guaíba Country Club, uma figueira centenária e o Sans Souci foram alguns dos assuntos abordados. A turma que falou sobre a agricultura familiar teve a oportunidade de visitar o Seu Lutz, produtor local que se tornou personagem do livro.

O volume de livros para uso didático garante que ele será utilizado por gerações de novos cidadãos de Eldorado do Sul, que poderão aprender sobre a cidade a partir do olhar de outras crianças e adolescentes locais, como eles. Uma versão digital do livro pode ser acessada no site do projeto (acidadedagente.com.br).