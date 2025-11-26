Esteio promove festival intercultural para migrantes e refugiados

A cidade de Esteio será sede da 3ª edição do Festival Intercultural de Migrantes e Refugiados do Rio Grande do Sul. O evento será realizado na Praça Coração de Maria, no Centro da cidade, no dia 7 de dezembro, das 12h às 20h.

Um dos principais eventos de celebração da diversidade cultural no Rio Grande do Sul, a festa também contará com uma caminhada, marcada por um ato simbólico de união, visibilidade e valorização das diferentes nacionalidades que hoje compõem a região. A caminhada terá início às 14h, com saída da Rua Coberta, seguindo pela avenida Presidente Vargas, rua dos Ferroviários e rua Padre Felipe, até a Praça Coração de Maria.

Com gastronomia típica, artesanato, apresentações musicais, danças e manifestações culturais de diversos países, o Festival Intercultural var transformar a praça em um grande espaço de convivência, integração e troca de saberes entre migrantes, refugiados e a comunidade esteiense.

Segundo Gabriel Lizárraga, presidente da Migrantes e Refugiados Unidos RS, trazer o festival para Esteio reafirma o compromisso do município com o acolhimento e a diversidade. “Este evento é mais do que uma celebração cultural; é uma afirmação de pertencimento. A Caminhada e o Festival Intercultural mostram que migrantes e refugiados têm espaço, voz e representatividade. Esteio abre suas portas para que todos compartilhem suas histórias, sabores e arte”, destacou.

No local, haverá ainda a participação de empreendedores culturais, artistas, cozinheiros e expositores de diferentes países. O evento é gratuito e aberto ao público.