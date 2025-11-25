Marcelino Ramos e Viadutos recebem etapa decisiva do Gaúcho de Rally

Na sexta-feira (28) e no sábado (29), as cidades de Marcelino Ramos e Viadutos, na região Norte do Estado sediam etapa decisiva do Campeonato Gaúcho de Rally A programação abre na sexta com o reconhecimento das especiais pelos competidores, a ser realizada a partir das 19h, no centro de Marcelino Ramos.

No sábado serão duas especiais, repetidas três vezes cada, pelo interior dos dois municípios. O Parque de Assistência (boxes das equipes) ficará junto ao Termas de Marcelino Ramos. Toda a programação é gratuita ao público. A orientação do Automóvel Clube de Marcelino Ramos (Automar), organizador do evento, é que o público busque informações no Mapa da Prova, chegue ao menos 1h45 antes da primeira largada prevista e se posicione de maneira segura, nunca do lado de fora de curvas ou atras de fitas vermelhas.

Serão duas especiais do Rally Termas 2025, cada uma repetida três vezes pelos competidores. A Especial Neo King – Viadutos larga na Praça Central de Viadutos, passa pela Estação Ferroviária, segue pela estrada que liga as comunidades de Barbará e São Valentim (Lambari), finalizando em São Judas – Coxilha. Já a Especial Elitchê - Nossa Senhora Saúde, largada próximo a ponte da ERS-491, passando pela comunidade de Nossa Senhora da Saúde chegando na ERS-331.