Marcelino Ramos e Viadutos recebem etapa decisiva do Gaúcho de Rally

Na sexta-feira (28) e no sábado (29), as cidades de Marcelino Ramos e Viadutos, na região Norte do Estado sediam etapa decisiva do Campeonato Gaúcho de Rally A programação abre na sexta com o reconhecimento das especiais pelos competidores, a ser realizada a partir das 19h, no centro de Marcelino Ramos.
No sábado serão duas especiais, repetidas três vezes cada, pelo interior dos dois municípios. O Parque de Assistência (boxes das equipes) ficará junto ao Termas de Marcelino Ramos. Toda a programação é gratuita ao público. A orientação do Automóvel Clube de Marcelino Ramos (Automar), organizador do evento, é que o público busque informações no Mapa da Prova, chegue ao menos 1h45 antes da primeira largada prevista e se posicione de maneira segura, nunca do lado de fora de curvas ou atras de fitas vermelhas.
Serão duas especiais do Rally Termas 2025, cada uma repetida três vezes pelos competidores. A Especial Neo King – Viadutos larga na Praça Central de Viadutos, passa pela Estação Ferroviária, segue pela estrada que liga as comunidades de Barbará e São Valentim (Lambari), finalizando em São Judas – Coxilha. Já a Especial Elitchê - Nossa Senhora Saúde, largada próximo a ponte da ERS-491, passando pela comunidade de Nossa Senhora da Saúde chegando na ERS-331.
O diretor de Rally, da Federação Gaúcha de Automobilismo, Luis Felipe Trentin demonstra expectativa positiva para esta última etapa da temporada. “Tivemos mais um grande campeonato, com participação de competidores de diversos estados, o que mostra a importância que o Gaúcho de Rally ganhou nos últimos anos”, frisa.