Empresa inicia a revitalização do prédio do Casarão da Cultura, em Venâncio Aires

A reforma do Casarão da Cultura de Venâncio Aires teve início nesta segunda-feira (24), marcando um momento histórico para a preservação de um dos prédios mais simbólicos do município. A equipe da Construsil Construtora Ltda, empresa responsável pela execução do projeto, iniciou os trabalhos pela área externa, com a instalação do tapume de proteção na calçada, etapa necessária para garantir segurança e organização no início da obra.

Com investimento de R$ 505,1 mil, financiado pelo programa Finisa da Caixa Econômica Federal, a obra terá prazo de 240 dias para conclusão. A revitalização inclui recuperação estrutural, revisão das redes elétrica e hidráulica, nova pintura, substituição de pisos e esquadrias, além da restauração de elementos originais da fachada. O projeto também prevê salas de atividades e um auditório.

Construído em 1917 como Posto de Saúde Sanitarista do Estado, o Casarão já abrigou diferentes entidades ao longo das décadas. Atualmente inabitável, o prédio será totalmente revitalizado para resgatar suas características originais, ao mesmo tempo em que será adaptado às normas atuais de segurança e acessibilidade.