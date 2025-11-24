Natal no Vale dos Vinhedos inicia programação a partir de sexta-feira

Começa no dia 28 de novembro, sexta-feira, em Bento Gonçalves, a programação de Natal do município, destacando uma extensa programação que passará por mais de 15 apresentações temáticas gratuitas, em meio aos cenários idílicos do Vale dos Vinhedos. A quarta edição do Natal nos Vinhedos abre em grande estilo, trazendo ao palco todo o carisma e a energia da Família Lima para preencher de emoção esses dias de renovação e agradecimento.

O grupo apresenta sua fusão de música clássica e pop no palco armado no quilômetro 21 da ERS-444, em frente à vinícola Miolo, às 20h. O grupo liderado por Lucas Lima desfilará um repertório eclético, com música do grupo e também arranjos natalinos.

O evento reserva programações artísticas sextas e sábado, com a presença de vinícolas e restaurantes, para promover uma experiência que coloca o visitante diretamente em contato com a cultura enogastronômica da região. Até o dia 13 dezembro, os visitantes do evento poderão apreciar os produtos de diversos estabelecimentos da região.

Além do palco principal, o Natal nos Vinhedos repete o palco rua, sucesso adicionado à edição passada do evento. O espaço receberá DJs antes do início das apresentações do palco principal e shows após, oferecendo uma opção para quem quiser esticar um pouco mais a permanência na festa. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais do evento (@natalnosvinhedos).