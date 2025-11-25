PPP da educação infantil será assinada esta semana em Caxias

A prefeitura de Caxias do Sul assina nesta sexta-feira (28) o contrato com o Consórcio JOPE ISB, vencedor do leilão da PPP da Educação Infantil. A cerimônia vai ocorrer durante um jantar com o movimento comunitário no Salão da Comunidade de Nossa Senhora da Saúde, organizado pela Coordenadoria de Relações com a Comunidade (CRC).

Na ocasião, serão anunciadas as 11 primeiras escolinhas a serem construídas, dentro do contrato que prevê 31 novas escolas de Educação Infantil, em um investimento na ordem de R$ 570 milhões ao longo de 25 anos de concessão, sendo R$ 300 milhões de investimentos realizados nos primeiros três anos de contrato para a construção das escolinhas, que terão 7 mil vagas, acabando com as filas das creches no município.

Segundo o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, é mais uma etapa que está sendo cumprida do processo. “Será dado conhecimento público da localização das 11 primeiras escolas que vão ser construídas, das 31 previstas. As 11 são da primeira etapa e, a partir disso, começam as questões operacionais para que lá por março, possivelmente, a gente já esteja iniciando a execução das obras. Agora está na fase de final de aprovação do projeto, depois serão feitos os licenciamentos. Essa etapa de burocracia começa a partir de agora e, em torno de 60, 90 dias, a gente deve estar com tudo isso concluído e em condição de começar a construção efetiva das primeiras 11 escolas. Não serão todas ao mesmo tempo, será uma, depois mais uma e assim, sucessivamente ao longo do ano de 2026, essas 11 deverão estar construídas e concluídas”, informa.

O edital do projeto da PPP, estruturado com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a concessão administrativa da construção e da prestação de serviços de 31 novas unidades de educação infantil da rede municipal de educação, foi publicado no dia 15 de abril. O consórcio venceu o leilão da PPP da Educação Infantil que ocorreu em julho, na sede da B3, em São Paulo, oferecendo um deságio de 19,13%, ou seja, R$ 1,5 milhão a menos do que os R$ 8,2 milhões estipulados inicialmente pelo município.