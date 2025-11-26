Picada Café apresenta plano municipal de conservação da mata atlântica

A Prefeitura Municipal de Picada Café apresentou à comunidade o Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA), documento que estabelece as prioridades e ações para a conservação, recuperação e uso sustentável da Mata Atlântica no município para o período de 2025–2035. A explanação foi conduzida pelo senhor Fábio Farcouto, responsável pela apresentação durante a audiência pública, realizada



O Plano de Ação, conforme apresentado, está organizado em seis eixos estratégicos: (1) restauração ecológica; (2) recursos hídricos e matas ciliares; (3) conectividade e corredores ecológicos; (4) educação ambiental; (5) fortalecimento institucional; e (6) monitoramento e indicadores. Entre as principais propostas estão a recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs), a implementação de programas de restauração e viveiros de mudas, a proteção de nascentes e margens de arroios, e a criação de instrumentos de governança municipal que fortaleçam a gestão ambiental.



Durante a apresentação, Farcouto detalhou o cronograma de execução dividido em curto (2025–2027), médio (2028–2031) e longo prazo (2032–2035), destacando iniciativas imediatas como ações legais, campanhas de educação ambiental e o início da recuperação de APPs; no médio prazo, a expansão de restauração e implantação de corredores; e, no longo prazo, a consolidação das ações e avaliação dos indicadores.



O Plano também aponta fontes de financiamento possíveis, entre elas o Fundo da Mata Atlântica, compensações ambientais, convênios estaduais e federais, parcerias público-privadas e projetos com universidades e organizações da sociedade civil e define indicadores para medir os resultados, como percentual de APP restaurada, número de nascentes protegidas e expansão da conectividade entre fragmentos.



A audiência contou com a participação de membros da comunidade, representantes do poder público e técnicos, que puderam esclarecer dúvidas e sugerir contribuições que serão incorporadas à etapa final do plano. Ao final, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Vinicius Klauck, recebeu em mãos o projeto técnico.