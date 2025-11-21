Obras na Estrada Municipal do Vinho avançam em Caxias do Sul

A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), avançou mais uma etapa na construção dos gabiões destinados à contenção e recuperação da Estrada Municipal do Vinho, no distrito de Vila Cristina. Nesta sexta-feira (21), as equipes seguem trabalhando na estrutura localizada em frente à Cantina Motter, onde o gabião já entrou na fase de construção do segundo andar dos módulos em pedra, consolidando o progresso das obras no trecho 1.

A intervenção integra o conjunto de ações voltadas à recomposição da via, afetada por infiltrações e processos erosivos intensificados pelas chuvas de 2024. O objetivo é restabelecer a estabilidade da estrada e reforçar a segurança de moradores, produtores rurais e demais usuários que utilizam o trajeto como ligação entre comunidades do interior.

No ponto mais abaixo do trecho em execução, próximo à EMEF Assis Brasil, a passagem já foi liberada para o tráfego de veículos, representando mais uma etapa concluída da recomposição viária no local. A liberação permite maior fluidez no trânsito e prepara a Estrada Municipal do Vinho para os próximos projetos futuros previstos para a região.

As obras contemplam o contrato firmado pela Concorrência Pública nº 148/2025, totalizando um investimento de R$ 800 mil, com execução a cargo da empresa Rodopar Terraplenagem e Pavimentação Ltda. O prazo de conclusão é de até 60 dias, conforme condições climáticas, com recursos provenientes do Governo Federal via S2iD, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

O secretário municipal de Obras, Lucas Suzin, reforçou a importância da intervenção. “Cada etapa concluída demonstra o compromisso da Prefeitura em recuperar as estradas atingidas e garantir segurança para quem depende dessa ligação. Estamos avançando de forma consistente, preparando a região para novas melhorias que virão pela frente”, destacou.

A SMO reforça aos motoristas que a Estrada do Vinho segue bloqueada, pois ainda ocorrem movimentações de máquinas no local.