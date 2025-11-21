Região de Machadinho recebe Indicação Geográfica para a erva-mate

A região de Machadinho viveu um momento histórico nesta semana. Produtores, autoridades e representantes dos 10 municípios se reuniram no CTG de Machadinho para celebrar a entrega oficial do Certificado de Registro da Indicação Geográfica da Erva-Mate Região de Machadinho. A entrega do certificado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), representado por Leoberto Balbinot, marcou o reconhecimento nacional da qualidade e da tradição da erva-mate produzida na região.

A presidente da Apromate, Selia Regina Felizari, destacou o trabalho de mais de 30 anos dos produtores da região, com práticas sustentáveis, sistemas agroflorestais, avanços no manejo e incentivo à sucessão familiar. “Este registro fortalece a identidade da região, a cadeia produtiva local e impacta positivamente produtores e o mercado consumidor”, destaca. A região hoje utiliza duas formas de produção: o sistema artesanal barbaquá e a erva-mate no sistema convencional.

Os municípios que fazem parte da IG são: Barracão, Cacique Doble, Machadinho, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Sananduva, Santo Expedito do Sul, São João da Urtiga, São José do Ouro e Tupanci do Sul. “O evento reconheceu a notoriedade, a fama e a qualidade do produto produzido na região”, destaca o engenheiro agrônomo da Emater e coordenador da Câmara Setorial da Erva-Mate, Ilvandro Barreto de Melo.