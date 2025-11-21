Passo Fundo ganha 14 novos contêineres para o recolhimento de resíduos

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, realizou a entrega de novos equipamentos para a Secretaria de Serviços Gerais, responsável pela limpeza e manutenção de espaços públicos da cidade. A entrega contempla 14 novos contêineres para o recolhimento de resíduos como eco pontos móveis e um caminhão poliguindaste, que será utilizado no transporte das caixas e em outros serviços de zeladoria urbana.

Os novos equipamentos fazem parte do programa “Cidade Limpa”, que atua diretamente nos bairros, oferecendo suporte para o descarte correto de móveis, entulhos e resíduos volumosos com os novos eco pontos móveis.

Entre as novas aquisições estão dois caminhões semileves, um caminhão caçamba, uma retroescavadeira, um caminhão cesto, duas picapes, dois veículos leves, um triturador, um micro-ônibus e um caminhão poliguindaste. Esse conjunto de máquinas e veículos ampliou a capacidade de trabalho da secretaria.