Cachoeirinha pleiteia a instalação de uma delegacia de pronto atendimento

O prefeito de Cachoeirinha, Cristian Wasem e o vice-prefeito Delegado João Paulo Martins se reuniram com o vice-governador Gabriel Souza em Porto Alegre. O tema do encontroé a solicitação da instalação de uma Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) em Cachoeirinha.

O pedido foi encaminhado para a parlamentar pela OAB Subseção Cachoeirinha. Atualmente, o município conta com duas Delegacias de Polícia (DPs), que não mantêm atendimento em regime de plantão. No encontro, foi destacado que há espaço na área da 1ª DP para abrigar uma DPPA, cabendo ao Estado o investimento na contratação de um delegado plantonista e servidores.

Hoje em dia, sem uma delegacia de pronto atendimento, as ocorrências em Cachoeirinha, fora do horário de expediente, são registradas na DPPA de Gravataí, que fica distante e inviável aos mais vulneráveis. “Estamos empenhados para que Cachoeirinha tenha uma DPPA e um atendimento policial mais rápido e acessível. Essa é uma necessidade real da nossa comunidade, apontada também pela Subseção da OAB do município”, referiu o prefeito Cristian.

“Muitas mulheres acabam desistindo de fazer ocorrência contra agressores, fazendo com que permaneçam em um ciclo de violência”, completou a deputada Patrícia Alba, que intermediou o encontro. Gabriel informou que a demanda será analisada pelos setores competentes.