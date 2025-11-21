Bento Gonçalves receberá evento sobre tecnologia na viticultura

O município de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, receberá a 6ª edição da Tecnovitis - Feira de Tecnologia para a Viticultura, de 3 a 6 de dezembro, nas dependências do Hotel Villa Michelon, no Vale dos Vinhedos. Neste ano, o evento traz duas novidades: se estenderá por quatro dias, até o sábado, atendendo uma demanda do público que não podia participar durante a semana; e irá abordar, além das tecnologias atuais para a viticultura tradicional e orgânica, a fruticultura.

A feira disponibiliza para a agricultura as tecnologias com aplicação prática, mas também terá seminários e palestras que acontecerão de quarta a sexta-feira, das 8h30min às 10h30min. Na quarta-feira (3), o tema abordado será a Nutrição de Videiras. O gerente técnico estadual da Emater/RS-Ascar, Luís Bohn, fará a mediação de assuntos relevantes e inovadores, como novas opções de plantas de cobertura de solo, que serão apresentaas pela Embrapa Trigo, e nutrição de videiras e novas recomendações, que será tratada pelo professor da UFSM, Gustavo Brunetto.

Na quinta-feira (4), o tema abordado será Novas Tecnologias, com foco em ferramentas para a otimização do uso de agrotóxicos, validação de parâmetros operacionais para pulverização de vinhedos com drones agrícolas e experiência de produtor. Pela manhã, ocorre ainda a 70ª Reunião da Câmara Setorial Federal da Uva e do Vinho.

Na sexta-feira (5), é a vez do Mercado. Neste dia, Bohn irá apresentar o cenário estadual da produção de frutas. Também haverá relato da experiência em comercialização pela Asprofrutas - associação de fruticultores que tem mais de 50 sócios, além da abordagem do mercado interno, tanto de importação quanto exportação de frutas, pelo engenheiro agrônomo Gervásio Silvestrin, e oferta constante de frutas: como produzir e comercializar ao longo do ano. À tarde, às 14h, haverá Audiência Pública da Frente Parlamentar da Vitivinicultura Estadual e Federal, com o tema: Acordo Mercosul e União Europeia.

Paralelamente, ocorrem demonstrações de máquinas, equipamentos e insumos para a viticultura e fruticultura, e feira da agroindústria familiar, com a presença de 10 empreendimentos locais, que fazem parte do programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), promovendo a degustação e comercialização de seus produtos.

A Emater/RS-Ascar também organizará excursões de agricultores de municípios que trabalham com a viticultura e a fruticultura. Os interessados devem procurar o escritório do seu município. A Tecnovitis é realizada a cada dois anos pelo Sindicato Rural da Serra Gaúcha, e a Emater/RS-Ascar auxilia na organização e na mobilização de agricultores para participarem do evento.