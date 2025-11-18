Lajeado inicia a modelagem da PPP da Iluminação Pública

A prefeitura de Lajeado participou, nesta terça-feira (18), da reunião de início que marca a primeira atividade de modelagem da Parceria Público-Privada (PPP) de Iluminação Pública e Serviços Digitais. O encontro, que ocorreu no Laboratório de Inovação do Governo de Lajeado (Labilá), reuniu representantes da prefeitura, Caixa e Consórcio Houer–MViana, responsável pela estruturação técnica do projeto. Também estiveram presentes vereadores e secretários municipais.

O projeto prevê a modernização completa da iluminação pública, com a troca das luminárias atuais por LED, que oferece maior eficiência energética e melhor qualidade de iluminação, além da ampliação de pontos em áreas que ainda precisam de cobertura. Também está prevista a adoção de tecnologias como internet sem fio em espaços públicos, câmeras de monitoramento e sistemas de gestão de trânsito. A expectativa é que a PPP resulte em mais eficiência na gestão da iluminação, economia de recursos públicos e expansão da infraestrutura digital do município.

Durante a reunião, foram apresentados os objetivos e as principais etapas da estruturação. As equipes alinharam como será conduzido o trabalho e os próximos passos, que incluem o levantamento das condições atuais da cidade, a realização de visitas técnicas e o início dos estudos que vão orientar as soluções do projeto.

A iniciativa busca reduzir o consumo de energia, ampliar a segurança pública, melhorar a mobilidade urbana e aproximar Lajeado de um modelo de cidade inteligente já aplicado em outras cidades do país. A estruturação conduzida pelo consórcio Houer–MViana segue o modelo já consolidado na carteira de iluminação pública da instituição, hoje composta por 55 projetos em todo o país.