Vitor Ramil apresenta "Estrela, Estrela" em Rio Grande

O espetáculo musical "Vitor Ramil - Estrela, Estrela - Circulação Petrobras" chega ao Cidec-Sul da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) no dia 1º de dezembro, às 20h. A entrada é gratuita e o espetáculo conta com acessibilidade em Libras e audiodescrição. No repertório, canções marcantes da carreira de Vitor Ramil, como “Estrela, Estrela”, “Ramilonga” e “Loucos de Cara”.

Rio Grande é a segunda cidade a receber o espetáculo. O projeto "Vitor Ramil - Estrela, Estrela - Circulação Petrobras" tem financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e passa por três cidades gaúchas que foram atingidas pelas enchentes de 2024. Na terça-feira (18), o cantor esteve em Lajeado, no Teatro Univates. Depois de Rio Grande, Novo Hamburgo recebe o espetáculo no dia 19 de dezembro, no Teatro Feevale.

Os ingressos para a comunidade em geral podem ser retirados pelo Sympla. Para a comunidade acadêmica, há reserva de ingressos pelo Sinsc. Para quem se inscrever pelo Sinsc, as instruções para entrada no dia do evento são: levar documento de identificação e número de inscrição para entrar no evento e chegar com antecedência mínima de uma hora no espetáculo. A conferência será feita no local. Mais informações e dúvidas via email dacfurg@gmail.com.

A realização é do Ministério da Cultura e Governo Federal e o patrocínio master é da Petrobras. São produtoras parceiras Cida Cultural, Ramil e Uma Produções, Satolep Music.

Em Rio Grande, o espetáculo conta com apoio cultural da Diretoria de Arte e Cultura da Pró-reitoria de Graduação (DAC/Proexc/FURG) e integra uma ação de pré-evento do "5º Fórum Internacional de Direitos Humanos da Cátedra de Direitos Humanos da AUGM (Associação de Universidades Grupo Montevidéu)", que será sediado pela FURG, de 02 a 04 de dezembro, no Cidec-Sul. O show também conta com apoio cultural do Jornal Sou do Sul, Radio Cultura 105.9 e O Litorâneo.