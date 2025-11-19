Hulha Negra inicia novo sistema de coleta de resíduos

O município de Hulha Negra passou a contar, a partir desta segunda-feira (17) com um novo sistema de coleta de resíduos domésticos. Após a realização de uma licitação, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de obras, Gestão Rodoviária e Saneamento Básico (Smors) contratou uma empresa especializada nesse serviço, a Brisa Soluções Ambientais, que já iniciou os trabalhos no município.

De acordo com informações da assessoria de imprensa do município, a coleta de lixo em Hulha Negra vinha enfrentando problemas estruturais. O município possuía um caminhão coletor que, frequentemente, apresentava falhas mecânicas por se tratar de um veículo antigo e que já não atendia à demanda exigida. Por isso, a atual gestão buscou reformular esse serviço, modernizando e aprimorando a coleta de lixo.

O Secretário de Obras, Moizés Abreu, comemorou a conquista que vai melhorar a coleta de lixo municipal. “Gradativamente estamos melhorando a coleta de lixo. Quando a gente sair, queremos entregar uma cidade muito melhor do que quando nós assumimos”, enfatizou Moizés.

O Prefeito Fernando Campani também ressaltou que o município vive agora um processo de modernização em relação à coleta de resíduos. “Estamos iniciando um novo modelo de coleta de resíduos urbano. Agora é um serviço terceirizado, especializado. A coleta da Brisa, que é a empresa que foi contratada com a devida licitação, transparência, com a legalidade, agora é nossa parceira e parceira da população”, reforçou.