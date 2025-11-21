UFFS Erechim terá curso na área de Computação

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), anunciou, após sessão extraordinária do Conselho Universitário (Consuni), a criação do curso Bacharelado em Ciência da Computação, com ênfase em Inteligência Artificial, Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Científico, no Campus Erechim, com 60 vagas anuais, no turno da noite. O novo curso integra a chamada nacional do Ministério da Educação (MEC) para expansão de vagas em formações tecnológicas, dentro da ação “Universidades Inovadoras”.



Para o diretor da UFFS Campus Erechim, Luís Fernando Santos Corrêa da Silva, a aprovação do curso de Ciência da Computação representa o esforço coletivo da instituição e de lideranças políticas regionais para ampliar a oferta de vagas de graduação em áreas de alta demanda. A iniciativa reforça o projeto institucional da UFFS, ao atender as necessidades estratégicas de formação profissional. “Ademais, a abertura do novo curso também é um passo importante para o desenvolvimento regional. A expectativa é que a formação de especialistas em tecnologia contribua para consolidar o Alto Uruguai gaúcho como um polo de tecnologia da informação, favorecendo, no futuro, a oferta de serviços complexos na região, inclusive na área de inteligência artificial”, destacou.



A expectativa é que com o anuncio, o novo curso já seja ofertado no primeiro semestre de 2026 dentro do possível, ou no máximo, para o segundo semestre de 2026. O processo seletivo, assim como dos demais cursos da UFFS, será pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



O prefeito de Erechim, Paulo Polis, recebeu a notícia da confirmação do novo curso com entusiasmo. “Essa é uma conquista de Erechim e da região. Sabemos do papel com Ensino Público Gratuito e de Qualidade que a UFFS desempenha, e com certeza, esse novo curso, vem a encontro de expectativas dos jovens estudantes e demandas das empresas e instituições da nossa região. Buscar conhecimento e qualificação nunca é demais e essa será mais uma oportunidade valiosa”, lembrou.



Além de Erechim, outro curso na área de Computação foi anunciado para o campus de Realeza. A abertura de novos cursos já constava do Plano de Oferta de Cursos e Programas 2025-2026, elaborado pela UFFS em diálogo com todos os campi no início de 2025. Com base nas indicações, ambos os campi, constituíram grupos de trabalho para elaboração das propostas, embora ainda sem perspectiva concreta de recursos humanos e orçamentários para sua efetivação no curto prazo.

Com o anúncio, por parte do Ministério da Educação, da criação de 5 mil novas vagas em cursos tecnológicos em instituições federais, na ação “Universidades Inovadoras”, abriu-se uma janela de oportunidade para instituições cujos projetos estivessem em estágio avançado - que era o caso da UFFS.

A confirmação da integração da UFFS à estratégia federal de fortalecimento das formações em tecnologias emergentes foi oficializada na última sexta-feira (14). Em comunicação oficial encaminhada pelo MEC à Reitoria da UFFS, o Ministério também confirma a disponibilização de 20 códigos de vagas docentes para a implantação dos cursos — oito em 2025 e doze em 2026 — além de contemplar vagas de técnicos administrativos e recursos específicos de investimento para a implementação. Segundo o reitor da UFFS, João Alfredo Braida, a contratação dos novos docentes e técnicos depende da efetiva liberação dos códigos de vagas pelo MEC.