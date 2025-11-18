São Miguel das Missões recebe encontro audiovisual

A cidade de São Miguel das Missões (RS) se torna, até quarta-feira (19), a sede da quinta edição do Mercado Audiovisual Entre Fronteras. A atração reúne profissionais e gestores públicos, e tem como foco a geração de negócios e o desenvolvimento de projetos audiovisuais. Para o público em geral, estão previstos painéis, palestras, programação cultural e turística, entre outras atividades.

O encontro chega à quinta edição consolidando sua vocação em busca do fortalecimento da cooperação regional, com foco em projetos audiovisuais em desenvolvimento e, em especial em 2025, filmes em fase de finalização. O evento nasce da confluência e espírito colaborativo na geração de negócios, encontros, internacionalização e da criação de parcerias entre empresas do setor e criativos da cadeia produtiva do audiovisual. O evento abrange realizadores da Rede de Cooperação Entre Fronteras, composta pelo Paraguai, as províncias do NEA da Argentina (Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa e Entre Ríos) e os estados brasileiros do Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e Paraná (PR).