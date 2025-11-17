Construção de novo quartal da Brigada Militar em Arroio do Meio é aprovada

A construção de um novo quartel para a Brigada Militar em Arroio do Meio está mais próxima de se tornar realidade. A confirmação de que os recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) vão financiar a obra foi feita pelo secretário estadual de Segurança Pública, Mário Yukio Ikeda, durante audiência na sede da secretaria, em Porto Alegre, com a presença do prefeito Sidnei Eckert, do coordenador da Defesa Civil, Fábio Kuhn, e do vereador Paulo de Goes.

O novo prédio, orçado em R$ 2 milhões, será construído em São Caetano, na rua José Arnhold, próximo ao clube Sete de Setembro, em área cedida pelo município. Desde a enchente de setembro de 2023, a Brigada Militar atua em espaço improvisado, após as avarias e a destruição total do quartel no evento climático de 2024.

A confirmação dos recursos foi celebrada pelo prefeito. “É uma boa notícia para nossa comunidade. A segurança pública sempre é prioridade, e estamos há meses trabalhando para garantir esses recursos”, afirma.

Segundo Ikeda, a mobilização do município reforça a necessidade da obra. A partir dessa demanda, a secretaria realocou verbas internas para assegurar a construção do novo quartel em Arroio do Meio.