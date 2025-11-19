Estado certo ou errado?

A recente megaoperação das polícias no Rio de Janeiro terminou como uma das mais letais da história: 121 mortos, sendo 117 civis apontados como suspeitos, muitos com antecedentes criminais, e 4 policiais. O governo fluminense chama de êxito contra o Comando Vermelho, por outro lado os organismos de direitos humanos falam em massacre. Afinal, o Estado agiu certo ou errado?

A resposta divide o País. As pesquisas citadas por agências internacionais indicam maioria favorável à ação, ainda que com forte contestação nas ruas. Por trás do choque, há um pano de fundo bem conhecido.

Nas últimas décadas, facções se expandiram para além das capitais, disputando rotas, mercados e influência política, dinâmica que o "Atlas da Violência 2025" destaca como "interiorização" do crime organizado. Municípios de pequeno porte enfrentam uma espécie de "crime faccionado" que jamais conheciam.

Nas minhas andanças, trabalhando e conversando com lideranças políticas e com servidores municipais no RS, a força das facções avança sem freios. O fenômeno está redesenhando mapas de risco e aproximando a violência de cidades médias e pequenas. Os riscos para a população são concretos: escolas e serviços paralisados, comércio fechado, transporte em colapso, pânico coletivo, impactos que foram vistos no próprio dia da operação no Rio de Janeiro.

Essa letalidade elevada também cobra respostas institucionais: o Superior Tribunal Federal (STF) foi provocado, e o debate sobre protocolos de uso da força voltou ao centro. E o Rio Grande do Sul? Embora os indicadores gerais tenham melhorado nos últimos anos, a pressão criminal migra para o Interior, especialmente em eixos logísticos e áreas rurais, realidade que mantém gestores em alerta.

Uma estratégia que tenho observado eficiente - e que de fato reduzem os números da criminalidade - tem sido a adoção do cercamento eletrônico, integrado ao videomonitoramento e bancos de dados. É a tecnologia atuando em favor do cidadão, mas precisa ter investimento. Nossa capital Porto Alegre, por exemplo, analisa cerca de 1,2 milhão de placas de veículos por dia, contando com mais de 3 mil câmeras em funcionamento.

Entretanto, cercamento eletrônico não é só isso. É uma barreira eletrônica de segurança monitorando pessoas em tempo real, coletando dados e imagens, emitindo alertas automáticos e acionando a força policial, entre diversas outras funcionalidades. Mas no fim, a pergunta permanece: quando a lei chega pelas armas, o Estado protege ou fere o próprio pacto civilizatório? A sociedade exige mais segurança e eficácia, e tem total razão o pagador de impostos.

O cidadão vai à rua e é assaltado, estaciona o carro e precisa pagar, entra na estrada e enfrenta pedágio, espera um exame que nunca vem ou demora muito mais do que ele precisa. E onde está o dinheiro dos impostos? Não é fácil compreender a máquina pública. Entre aplausos e críticas, um dos caminhos é usar mais a inteligência, coordenação federativa e tecnologia. Justiça sem método é acaso, segurança sem regra é sorte.