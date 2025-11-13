Festival em Esteio celebra amizade entre Brasil e Japão

Considerado o maior evento dedicado à cultura japonesa no Rio Grande do Sul, o Festival do Japão chega a sua 12ª edição e ocorre entre os dias 14 e 16 de novembro no Parque Assis Brasil, em Esteio. Em homenagem aos 130 anos do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão e aos 45 anos do programa de irmandade entre o Estado e a província de Shiga, o festival traz como tema “Yujo”, termo japonês que significa amizade.

A programação do evento inclui apresentações artísticas, oficinas culturais, danças tradicionais e uma ampla variedade da culinária típica japonesa. Além disso, o festival será palco do Anime Buzz, reconhecido como o maior evento de cultura pop oriental do Sul do Brasil.

Criado em 2012 pela Associação da Cultura Japonesa de Porto Alegre, o festival surgiu como um modo de valorizar e preservar os diferentes aspectos da cultura no Estado. O evento promove o encontro e a integração de comunidades japonesas que vivem em diversas regiões, como na cidade de Ivoti, no Vale dos Sinos, que é reconhecida como colônia japonesa no Estado. Atualmente, cerca de 42 mil japoneses vivem no Rio Grande do Sul.

A vice-presidente do Festival do Japão, Fabiana Hitomi, diz que os produtores da colônia participam do festival há anos, expondo e vendendo seus diferentes produtos. “Vai ter uma mini Feira de Ivoti no evento, que vende produtos alimentícios e também artesanais. É uma feira que acontece a cada duas semanas na feira da colônia japonesa. Então, nós também temos uma parceria de longa data, e eles sempre tentam trazer pelo menos uma amostra do que acontece na feira”, comenta.

Um dos atrativos do festival é a gastronomia, já que há variedades da culinária típica japonesa, como o sushi (寿司) e yakisoba (焼きそば). Além desses, haverá pratos como o tempurá (天ぷら), que é composto por legumes e frutos do mar empanados e fritos e o gyouza (餃子ou ギョーザ), um mini pastel recheado de carne suína com vegetais.

Assim como a culinária, outra atração aguardada pelo público é o Anime Buzz. O evento popular entre os jovens reúne diferentes atrações do mundo geek, como animes, séries, filmes, jogos e cosplay (hobby onde fãs da cultura pop se fantasiam de seus personagens fictícios favoritos). Entre as atrações mais inusitadas estão o Cospet, concurso de cosplay para pets, e o Cospobre, desafio que reconhece a criatividade com fantasias feitas com materiais simples e alternativos. “ É uma oportunidade do público conhecer essas diversas artes, muito tradicionais no Japão. Também tem um encontro com a cultura pop, voltada para os mais jovens, ou nem tão jovens assim, que acompanham a cultura japonesa”, destaca a vice-presidente.

O festival é composto também por oficinas e apresentações de grupos artísticos de diferentes regiões do Estado e do país. Nas oficinas são produzidas artes de origamis, que são dobraduras de papel para criar formas e de ikebana, que é a arte de criar arranjos florais. Dentre as atrações, apresentam-se o grupo Sansey, do Paraná, o grupo Kaito Shamidaiko, de São Paulo, e o grupo Shinsei, de Porto Alegre.

O festival inicia nesta sexta-feira (14) às 14h e encerra às 20h. Já no sábado (15), o evento tem maior duração, iniciando às 10h e encerrando às 21h. No domingo (16), o evento ocorre das 10h às 19h. A entrada e o estacionamento são gratuitos e os visitantes poderão contribuir com um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos Vale do Sinos, o qual atende 26 entidades e beneficia mais de 3,8 mil pessoas em São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Esteio e Portão.