Santa Maria promove a terceira edição do Festival do Xis

Neste fim de semana, a Gare de Santa Maria ficará movimentada com o terceira edição do Festival do Xis, que começa nesta sexta-feira (14) e segue até domingo (16). Haverá praça de alimentação com 18 operações de xis e food trucks, e sete cervejarias, além de shows das bandas locais Arturzinho, Rocksane e Banda Padre Chico. A entrada é gratuita.

A tecnologia é uma novidade bem presente nesta 3ª edição do Festival do Xis. Quem quiser evitar filas e poder curtir todas as atrações poderá fazer o pedido do xis através do aplicativo da Delivery Much. No aplicativo, haverá uma aba exclusiva para o festival com uma lista de todas as operações que participam do evento.

A principal atração do evento também receberá premiação com o Xis Destaque 2025 (votação popular) e o Xis Inovação 2025. Às 20h de sexta-feira, inicia a votação popular em totens para a escolha do Xis Destaque 2025. As pessoas poderão indicar o melhor sabor com apenas um voto por CPF.

A apresentação técnica dos Xis Inovação 2025 à comissão julgadora será no sábado, às 18h30min. Já a apuração da votação popular e a premiação oficial ocorre no domingo, às 20h. Ainda nesta sexta-feira, ocorre o lançamento do “Maior xis do mundo” em evento para veículos de comunicação e convidados.

“O festival foi grande desde o primeiro dia do evento, ainda lá em 2023.O Festival do Xis busca conectar cultura, inovação, conhecimento e desenvolvimento, transformando o nicho em uma cadeia produtiva. Essa terceira edição do evento é a prova de que a gastronomia identitária de Santa Maria é um vetor cultural e econômico pujante”, afirma a secretária de Cultura, Rose Carneiro.

