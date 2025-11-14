Sistema antigranizo tem 17 cidades da Serra interessadas na instalação

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é uma das principais articuladoras para a instalação de um sistema antigranizo na Serra e região dos Campos de Cima da Serra. A iniciativa foi tema de um encontro realizado na Casa Civil, em Porto Alegre, reunindo prefeitos, representantes de entidades e da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, com o objetivo de definir os próximos passos na implantação e no acompanhamento do sistema, que deve beneficiar os produtores rurais de Caxias do Sul e região.

O titular da pasta municipal, Rudimar Menegotto, participou da reunião. Segundo ele, inicialmente 14 municípios tinham manifestado interesse, mas agora o número subiu para 17. “Vamos promover nova rodada de conversas com os municípios interessados para definir quais irão de fato aderir e, assim, poderemos encaminhar o projeto piloto para instalação do sistema”, afirma.

Os recursos para a instalação devem ser provenientes do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis), enquanto a manutenção ficará sob responsabilidade dos municípios. Os investimentos devem ser em torno de R$ 15 milhões.