Mostra Regional de Cinema da Fronteira abre inscrições para curtas em Bagé

A Prefeitura de Bagé, por meio da Secretaria de Cultura, realiza a Mostra Regional de Cinema da Fronteira, de 29 e 31 de janeiro de 2026. As inscrições estão abertas até o dia 12 de dezembro de 2025. Curtas-metragens produzidos na região podem ser submetidos para gratuitamente pelo formulário do Instagram (@mostraregionalficf).

O evento, originário do Festival Internacional de Cinema da Fronteira, é focado apenas em produções realizadas no Rio Grande do Sul. A atração nasceu no ano passado com o objetivo principal de promover o acesso à produção audiovisual regional, destacando curtas-metragens produzidos no estado do RS, com foco especial na fronteira Brasil-Uruguai.

Serão aceitos filmes com duração máxima de 20 minutos, realizados no estado do Rio Grande do Sul, com metade da programação reservada para filmes da região de fronteira Brasil-Uruguai. As inscrições podem ser realizadas por pessoa física ou jurídica, representante da obra. Não há limite de inscrições por candidato. O filme não pode ter sido exibido ou inscrito em outras edições do evento.

“Para apresentar o que há de melhor da nova safra audiovisual do RS, escolhemos abrir o calendário cinematográfico do Estado com nossa Mostra Regional”, observa o Secretário de Cultura de Bagé, Zeca Brito. “Elegemos o mês de janeiro para celebrar o cinema produzido aqui na sua melhor e mais livre forma, juntamente com as festas populares do carnaval”, complementa.

O prefeito Luiz Fernando Mainardi destacou a importância da participação da Prefeitura na Mostra Regional de Cinema da Fronteira. “É um evento que valoriza a produção feita aqui, pelos artistas e produtores da nossa região, e que projeta Bagé como um centro de referência cultural no Estado. Por isso entendemos que a prefeitura não pode ficar de fora”, afirmou.

A Mostra Regional de Cinema da Fronteira é uma produção da Associação Pró Santa Thereza. A promoção é da Prefeitura Municipal de Bagé através da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio institucional do Instituto Federal Sul Rio-grandense (IFSul), Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp), Universidade Federal do Pampa (Unipampa).