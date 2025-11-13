Com expectativa de receber 30 mil pessoas, ExpoSin inicia em Sinimbu

Uma das cidades gaúchas mais atingidas pela enchente de 2024 uniu forças para a retomada da sua maior festa, a ExpoSin. A partir desta quinta-feira (13) até domingo (16), Sinimbu espera acolher 30 mil pessoas para a feira que une cultura, diversão, gastronomia e negócios.

Os 20 anos do evento serão celebrados com ampla programação na Comunidade Evangélica, que volta a sediar a feira. A agenda para o primeiro dia prevê a inauguração do Pavilhão da Agricultura Familiar, às 17h, e a abertura oficial da ExpoSin, às 18h, no palco principal. Na cerimônia, além das boas-vindas do presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços (Cacis), Thomas Juliano Koch, e de autoridades municipais, está prevista a apresentação da Banda Municipal de Sinimbu. Depois da abertura, às 20h, Rogério Magrão e Banda sobem ao palco.

Com entrada gratuita, 16 atrações musicais, parque de diversões e 78 expositores, a ExpoSin celebra a força e a união de Sinimbu, destaca Koch, e com a previsão de tempo bom para os quatro dias de feira, esse reencontro da comunidade com a festa deve marcar um momento especial de retomada. Dos expositores locais que abrilhantam a programação, 90% foram atingidos pela força das águas em 2024.

Rogério Magrão e Banda, Os Atuais, Cleiton Borges, Grupo Rodeio, Magia Musical, Destinu’s, Destaque Nacional, Pandora, Nave Som, Kauê Brixner e Bierfest integram a programação musical da ExpoSin 20 anos, que também valoriza as bandas locais. Nas redes sociais do evento (@exposin_sinimbu) é possível conferir a programação..