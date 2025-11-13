Vale do Rio Pardo avança para receber valores do governo estadual

O avanço das tratativas entre o Comitê Pró-Clima e o governo do Estado marcou um novo capítulo na gestão climática regional nesta quarta-feira (12). Em reunião com a Secretaria Adjunta Estadual da Reconstrução Gaúcha, ficou definido que a pasta irá acompanhar quinzenalmente o andamento das ações do comitê e avaliar juridicamente a viabilidade de repasse do Fundo Estadual de Reconstrução para o Fundo do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), possibilitando que os recursos cheguem à região

A principal deliberação do encontro foi a confirmação de que o Estado irá apoiar os projetos dos eixos II e III do caderno elaborado pelo Pró-Clima, após revisão técnica dos itens e orçamentos. O Eixo II, voltado à Gestão de Recursos Hídricos e Revitalização de Ecossistemas, contempla o estudo e modelagem das bacias hidrográficas do Vale do Rio Pardo, orçado em R$ 32 milhões, a revitalização das margens do Arroio Castelhano, com investimento de R$ 15,5 milhões, e a recuperação de fauna e flora ciliares e aquáticas, estimada em R$ 5 milhões. Já o Eixo III, que trata de Infraestrutura e Urbanização Sustentável, inclui o projeto de macrodrenagem urbana e rural, com orçamento de R$ 3,7 milhões, destinado a minimizar os impactos das cheias nos municípios consorciados.

Na próxima reunião, marcada para o fim de novembro, o Cisvale apresentará um relatório do andamento de pontos de desassoreamento realizados e pendentes nos municípios. O próximo bloco de bacias hidrográficas a receber o estudo batimétrico abrangerá os rios Pardo, Pardinho e Jacuí, envolvendo os municípios de Lagoão, Herveiras, Sinimbu, Candelária, Vale do Sol, Santa Cruz do Sul e Rio Pardo

O governo também se comprometeu a reavaliar o documento apresentado pelo Cisvale com as propostas de instalação de sensores de nível e adequar os pontos de monitoramento previstos para a região. Entre os locais indicados estão o Arroio Andreas, em Vera Cruz; o Rio Jacuí, em Rio Pardo e Vale Verde; e o Arroio Plumbs, em Vale do Sol. A proposta amplia o sistema de controle hídrico, priorizando áreas estratégicas pela concentração populacional