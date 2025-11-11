Novo mirante do Parque do Caracol será inaugurado no fim deste mês

Com o cenário privilegiado da famosa queda d’água de 131 metros da Serra Gaúcha, símbolo da região, o Parque do Caracol, em Canela, inaugura no dia 27 de novembro o novo Mirante da Cascata do Caracol. Ícone do turismo local e presente na memória afetiva de milhares de visitantes, a atração vai surpreender a todos após uma obra de revitalização, que ampliou a estrutura de 40m² para mais de 1.180m² de área construída, distribuída em três andares de construção.

idealizado pelo escritório de arquitetura e urbanismo Índio da Costa, o novo mirante convida o público a se emocionar com a grandiosidade e imersão na natureza que se revela à sua frente. A estrutura conta ainda com uma parte do piso em vidro, que permite ao visitante a vista privilegiada da do vale sob os seus pés.

Com a abertura do Mirante, o parque da Serra Gaúcha se posiciona, ainda, como um atrativo que oferece diversos ângulos da Cascata. Do Observatório, de onde é possível vê-la do topo das araucárias, do Salto de Pêndulo, de onde chega-se mais perto da grandiosidade da queda d’água; e agora do novo Mirante, onde encontra-se a melhor e mais famosa vista, que é o cartão-postal de cidade.

Para comemorar esse reencontro em um lugar tão emblemático para gaúchos e turistas de uma forma especial, o Mirante da Cascata do Caracol receberá a programação Sunset no Parque, entre os dias 27 e 30 de novembro. A programação musical embalada pelo pôr do sol de uma paisagem icônica desembarca em Canela para marcar uma experiência inesquecível. O acesso ao Mirante já está incluso no valor do ingresso, sem custo adicional aos visitantes.

O investimento para esta fase do projeto do novo Parque do Caracol, incluindo as atrações inauguradas em maio, foi de R$ 40 milhões, totalizando R$ 60 milhões desde o início da chegada do Grupo Iter, em dezembro de 2022. Durante os 30 anos de concessão, o Grupo projeta investir mais de R$ 100 milhões no Parque.