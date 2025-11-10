Grupo Peruzzo confirma a abertura de nova loja em Dom Pedrito

O presidente do Grupo Peruzzo, Lindonor Peruzzo, oficializou junto ao prefeito de Dom Pedrito, Diego da Rosa Cruz, a abertura da terceira loja da rede no município. A nova unidade será instalada no prédio do antigo supermercado Nacional, que encerrou a operação na cidade.

O investimento no novo espaço contempla a modernização completa da loja, com melhorias internas e externas, incluindo novos mobiliários, equipamentos e a atualização da fachada, de acordo com o padrão de operação e atendimento do grupo. “Esta loja representa um marco no nosso crescimento, é a 31ª operação, no ano em que comemoramos nossos 31 anos de história. E expandir nossa atuação em Dom Pedrito é acreditar no potencial da cidade, no ponto em que estaremos, que por muitos anos foi um supermercado e, principalmente, colaborar com o desenvolvimento do município e a geração de empregos”, enfatiza o presidente, Lindonor Peruzzo.

A previsão de abertura é para o final do ano. A unidade deve gerar mais de 70 novas oportunidades de emprego em diferentes áreas, como açougue, padaria, confeitaria, prevenção de perdas, reposição, atendimento, caixa, estágios, entre outros. Os interessados em integrar a equipe podem enviar currículo para (recrutamento@peruzzo.com.br).

Com a terceira loja em Dom Pedrito, o Grupo Peruzzo passa a contar com 31 operações em sua rede. São 24 supermercados Peruzzo, quatro Ecomix Atacarejo e três Centros de Distribuição, divididos em 13 cidades do Rio Grande do Sul.