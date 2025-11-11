Obras do Centro Dia para idosos vão iniciar em Santo Antônio da Patrulha

O prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Rodrigo Massulo assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras de construção do Centro Dia para Idosos, um espaço moderno e acolhedor preparado para atender pessoas idosas com Grau de Dependência I e II em situação de vulnerabilidade social. As obras terão início na próxima semana, com investimento total de R$ 1 milhão, viabilizado por meio de recursos do governo do Estado, através de edital da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. A execução ficará a cargo da empresa LM Construtora. O Centro será localizado na rua Santo Antônio, e a conclusão está prevista para o início de 2027. “O Centro Dia vai oferecer atendimento qualificado, com profissionais de diversas áreas, garantindo cuidado, acolhimento e convivência. Teremos espaço para atender até 20 idosos, que poderão participar de atividades que estimulam a socialização e fortalecem a saúde física e mental. É uma iniciativa que promove dignidade e bem-estar, sem romper os vínculos familiares, já que o atendimento ocorre durante o dia e o retorno para casa acontece no fim da tarde”, destacou o prefeito Rodrigo Massulo.