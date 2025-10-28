Comunidade da Joaneta, em Picada Café, será abastecida com novo poço

Demanda antiga dos moradores da comunidade da Joaneta, em Picada Café, o novo poço perfurado no Arroio Terra já está concluído e aguarda a ligação elétrica pela RGE para começar a operar. Na última semana, o prefeito Daniel Rückert acompanhou de perto o trabalho de interligação dos canos que conectam o poço ao reservatório principal, etapa essencial para o pleno funcionamento do sistema.

Os testes de potabilidade da água apresentaram resultados positivos, confirmando que a água é própria para o consumo humano. De acordo com as medições técnicas, o poço tem capacidade para produzir até 20 mil litros por hora, mas deve operar inicialmente com uma vazão de aproximadamente 10 mil litros por hora.