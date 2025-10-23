Novo Hambugo amplia em 26% vagas integrais em creches

A Prefeitura de Novo Hamburgo criou 504 novas vagas de Educação Infantil em turno integral em 2025 — um avanço de 26% sobre 2024. O total de crianças atendidas em período integral passou de 1.951, em outubro de 2024, para para 2.455 em outubro deste ano.

Com a expansão, a cobertura de tempo integral nas creches municipais chegou a 68,1%, ante 56,1% no ano anterior. Segundo o secretário municipal de Educação, André Luís da Silva, o crescimento vem acompanhado de uma reorganização do atendimento, com redução gradual dos turnos parciais e maior eficiência no uso dos espaços escolares.

O aumento do tempo integral aconteceu em todas as faixas etárias, mas foi mais significativo entre os bebês e crianças menores. As turmas de 0 ano (berçário) mais do que dobraram o número de atendimentos integrais, passando de 181 para 386 — um incremento de 113%. Também houve expansão nas faixas de 1, 2 e 3 anos.

O total de alunos nas creches municipais (em tempo integral, manhã e tarde) passou de 3.476 em 2024 para 3.604 em 2025, um crescimento de 3,7%. Mesmo com aumento moderado nas matrículas, a Smed conseguiu ampliar o número de vagas integrais sem necessidade de grandes ampliações físicas, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura.

Com a reorganização, o percentual de atendimento em turno único (meio turno, manhã ou tarde) caiu de 43,9% para 31,8%.

