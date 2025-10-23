UCS promove adoção de cães em Caxias do Sul no domingo

O Instituto Hospitalar Veterinário (IHVET) e o curso de medicina veterinária da Universidade de Caxias do Sul promovem neste domingo (26), mais uma edição do Vet Day. O evento ocorre das 14h às 17h, junto ao Bloco 56 do Campus-Sede, em frente ao lago do UCS Zoo, e terá como destaque uma feira para adoção de cães que hoje estão no Canil Municipal de Caxias. A ação é feita em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) de Caxias. Em caso de chuva, a atividade será cancelada.
Estarão disponíveis para adoção dez cães adultos, resgatados pela Semmas debilitados, em condições de abandono ou de maus tratos. Interessados em adotar devem apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência, exigências que incentivam a adoção responsável.
O Vet Day tem como proposta apresentar à comunidade os serviços oferecidos pelo IHVET e a estrutura e os diferenciais do curso de medicina veterinária da UCS. Para isso, são realizadas ações de orientação sobre saúde animal e campanhas de doação e conscientização ambiental. “Também é uma oportunidade de a comunidade vivenciar um pouco da rotina do nosso curso e ter contato com animais de fazenda, a exemplo do nosso famoso boi Valente, resgatado das enchentes de 2023 e que se tornou exemplo de superação”, destaca o coordenador do curso, professor Leandro do Monte Ribas.