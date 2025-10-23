UCS promove adoção de cães em Caxias do Sul no domingo

O Instituto Hospitalar Veterinário (IHVET) e o curso de medicina veterinária da Universidade de Caxias do Sul promovem neste domingo (26), mais uma edição do Vet Day. O evento ocorre das 14h às 17h, junto ao Bloco 56 do Campus-Sede, em frente ao lago do UCS Zoo, e terá como destaque uma feira para adoção de cães que hoje estão no Canil Municipal de Caxias. A ação é feita em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) de Caxias. Em caso de chuva, a atividade será cancelada.