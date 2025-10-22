Pedal do Churrasco reúne ciclistas em Lagoa Vermelha no domingo

Lagoa Vermelha, no Nordeste do RS, reunirá amantes do ciclismo para a edição 2025 do Pedal do Churrasco. Serão quatro percursos de cicloturismo – de 15km, 30km, 40km e 56km. A largada será às 8h, na Praça Frei Mateus Dolzan (Rua 14 de Julho), e o almoço, com o tradicional churrasco lagoense, será servido às 12h30min.

O Pedal do Churrasco tem como objetivo promover o bem-estar social e a qualidade de vida por meio do cicloturismo, com incentivo à mobilidade urbana e fortalecimento da visibilidade do município em nível regional. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.sesc-rs.com.br/esporte/ciclismo-e-cicloturismo, até a sexta-feira (24), ou enquanto houver vagas.

Os 100 primeiros inscritos receberão um brinde especial: uma meia de ciclismo de cano longo. Podem se inscrever pessoas a partir dos 12 anos de idade. Menores de 18 anos só poderão participar acompanhados por um responsável maior de idade e mediante autorização preenchida, disponível no regulamento do evento.



O evento contará com suporte médico, garantindo segurança e bem-estar a todos os participantes. Durante o percurso, haverá diversos pontos de apoio com hidratação e frutas disponíveis aos atletas. Serão premiados com troféus os 3 maiores grupos presentes, o atleta mais jovem e o atleta mais experiente, além do “rei e da rainha da montanha”. Todos os concluintes receberão medalhas de participação.

O evento é uma realização da Prefeitura de Lagoa Vermelha e do grupo local Lagoa Bike, com o apoio do Sesc Passo Fundo. Outras informações podem ser obtidas com o Sesc Passo Fundo pelo WhatsApp (54) 3311-9973.