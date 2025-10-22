Lajeado alcança 100% de iluminação LED em quatro bairros

A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos (Sesu), segue ampliando o projeto de modernização da iluminação pública no município. Atualmente, já são quatro bairros com iluminação total de LED. Desde o início do ano, equipes realizam a substituição das antigas lâmpadas por modelos de LED, mais duráveis e econômicas.

Os bairros Conservas, Das Nações, Santo André e Santo Antônio já contam com 100% da iluminação substituída por LED. O trabalho também contempla vias da cidade de maior circulação, entre elas as avenidas Avelino Tallini, no bairro Universitário, Carlos Kronhardt, em Conventos, Beira Rio até a divisa com Cruzeiro do Sul, Romeu Júlio Scherer, no bairro Olarias, e trecho da avenida Benjamin Constant. Além ainda das ruas Arnoldo Uhry, entre os bairros Moinhos e Santo Antônio, Carlos Spohr Filho, no bairro Moinhos, João Goulart, que cruza os bairros Campestre, Olarias e Centenário, e Getúlio Vargas, no Campestre, entre outras.

Conforme a prefeita Gláucia Schumacher, o investimento em iluminação pública de qualidade é uma das formas de garantir mais segurança para a comunidade. "Investir em iluminação pública de LED é uma decisão acertada, pois oferece mais segurança e melhor visibilidade noturna para a comunidade. Essa mudança em diversos bairros representa economia e também reforça o nosso compromisso em valorizar e melhorar espaços públicos", destaca.

A comunidade pode colaborar informando a administração municipal sobre pontos de luz queimados ou danificados. A manutenção pode ser solicitada pelo WhatsApp da Agiluz: (51) 99954-9904.