Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesSaúde Animal

Publicada em 22 de Outubro de 2025 às 17:41

Após ocorrência, Taquari pede atenção a raiva herbívora

Proximidade com áreas de habitat do morcego eleva risco de transmissão da raiva aos rebanhos

Proximidade com áreas de habitat do morcego eleva risco de transmissão da raiva aos rebanhos

Fernando Dias/Ascom Seapi/Divulgação/Cidades
Compartilhe:
Jornal Cidades
Após o registro de um surto de raiva herbívora no município de Eugênio de Castro, no Noroeste do Estado, que causou a morte de 24 bovinos e um equino, a Secretaria Municipal de Agricultura de Taquari reforça o alerta aos produtores rurais sobre a importância da vacinação preventiva dos animais.
Após o registro de um surto de raiva herbívora no município de Eugênio de Castro, no Noroeste do Estado, que causou a morte de 24 bovinos e um equino, a Secretaria Municipal de Agricultura de Taquari reforça o alerta aos produtores rurais sobre a importância da vacinação preventiva dos animais.
O secretário de Agricultura de Taquari, Clóvis Bavaresco, destaca que o município está em área vulnerável, devido à proximidade com a região de furnas (grutas e fendas em paredões rochosos), onde há presença de morcegos hematófagos — principais transmissores da doença. A raiva herbívora é uma doença viral fatal que afeta bovinos, equinos e ovinos, e também pode ser transmitida aos seres humanos, sendo considerada uma zoonose. “A prevenção é fundamental. A raiva não tem cura, e a forma mais eficaz de evitar perdas e proteger os rebanhos é por meio da vacinação”, enfatizou o secretário.
A Secretaria de Agricultura orienta que os produtores fiquem atentos a sintomas como alterações de comportamento, dificuldade de locomoção e salivação excessiva nos animais, e procurem imediatamente a Inspetoria Veterinária em caso de suspeita.
Mesmo não sendo obrigatória, a vacinação é recomendada e considerada essencial para o controle da doença e proteção do rebanho no município. “O morcego pode percorrer até 40 quilômetros em uma única noite em busca de alimento. Estamos localizados próximos a regiões que são habitat natural desses animais, o que torna nosso rebanho mais vulnerável”, acrescenta.
Em Taquari, a Inspetoria Veterinária funciona no andar térreo do Centro Administrativo Celso Luiz Martins. Para imunizar o rebanho, é necessário apenas adquirir a vacina disponível nas agropecuárias.

Notícias relacionadas