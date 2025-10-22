Após ocorrência, Taquari pede atenção a raiva herbívora

Após o registro de um surto de raiva herbívora no município de Eugênio de Castro, no Noroeste do Estado, que causou a morte de 24 bovinos e um equino, a Secretaria Municipal de Agricultura de Taquari reforça o alerta aos produtores rurais sobre a importância da vacinação preventiva dos animais.

O secretário de Agricultura de Taquari, Clóvis Bavaresco, destaca que o município está em área vulnerável, devido à proximidade com a região de furnas (grutas e fendas em paredões rochosos), onde há presença de morcegos hematófagos — principais transmissores da doença. A raiva herbívora é uma doença viral fatal que afeta bovinos, equinos e ovinos, e também pode ser transmitida aos seres humanos, sendo considerada uma zoonose. “A prevenção é fundamental. A raiva não tem cura, e a forma mais eficaz de evitar perdas e proteger os rebanhos é por meio da vacinação”, enfatizou o secretário.

A Secretaria de Agricultura orienta que os produtores fiquem atentos a sintomas como alterações de comportamento, dificuldade de locomoção e salivação excessiva nos animais, e procurem imediatamente a Inspetoria Veterinária em caso de suspeita.

Mesmo não sendo obrigatória, a vacinação é recomendada e considerada essencial para o controle da doença e proteção do rebanho no município. “O morcego pode percorrer até 40 quilômetros em uma única noite em busca de alimento. Estamos localizados próximos a regiões que são habitat natural desses animais, o que torna nosso rebanho mais vulnerável”, acrescenta.

Em Taquari, a Inspetoria Veterinária funciona no andar térreo do Centro Administrativo Celso Luiz Martins. Para imunizar o rebanho, é necessário apenas adquirir a vacina disponível nas agropecuárias.



