Santa Cruz recebe hoje encontro de corais da Oktoberfest

A Oktoberfest de Santa Cruz do Sul realiza nesta quinta-feira (23) a 10ª edição do Encontro de Corais Adulto, na Igreja Evangélica, às 19h30min. O evento congrega cinco corais no resgate da cultura germânica por meio da música, e vai reunir o Coro Masculino da Afubra, o Coral AABB Santa Cruz do Sul, o Coral Vale do Sol, o Coro Misto da Afubra e o Coral Fröhliche Sänger, do Centro Cultural 25 de Julho.

Para quem vive esse evento desde a primeira edição, como é o caso do regente do Coral AABB Santa Cruz e do Fröhliche Sänger, Celso Sehnem, “o Encontro de Coros da Oktoberfest visa preservar e incentivar a cultura do canto coral, herança dos antepassados, marca importante, pois era uma forma de se reunirem e se organizarem como sociedade. Por isso que é pedido no mínimo uma canção na língua germânica no repertório de cada coral”, explica ele, feliz de viver essa trajetória junto da maior festa germânica do Estado. As informações são da assessoria de comunicação do evento.

Somando todos os coros, participarão cerca de 140 coralistas da programação na noite de quinta, que reserva surpresas e coincidências. Isso porque os outros grupos participantes, o Coral de Vale do Sol, o Coro Masculino Afubra e o Coro Misto da Afubra, são regidos pelo filho de Celso, Gustavo Sehnem, que herdou o talento e a paixão pelo canto coral. Gustavo prepara uma surpresa com seus grupos na abertura do evento e ao final, revela Celso, todos juntos, corais e público, entoarão a famosa canção popular germânica So Ein Tag.