Assembleia debate paralisação do HU e pronto-atendimento em Canoas

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Neri, o Carteiro, promoveu audiência pública na tarde da segunda-feira (20) para debater a paralisação dos serviços do Hospital Universitário de Canoas (HU) e dos serviços de pronto atendimento de Canoas. O debate foi proposto pelos deputados Valdeci Oliveira e Dr. Thiago Duarte.

Oliveira anunciou a criação de um grupo de trabalho (GT) com representantes de entidades e poder público para negociar com o GHC e governo federal. O grupo também fará um convite à secretária de Saúde de Canoas para comparecer à reunião da comissão para atualizar o assunto.

A crise do HU e dos serviços de saúde do município foi alertada à comissão na reunião de 17 de setembro pelo Sindicato Médico do RS (Simers). A gravidade do relato, segundo Valdeci Oliveira, motivou a discussão.

O deputado Dr. Thiago, que compartilha a ideia de que a gestão do hospital deve retornar ao governo federal, lembrou que o hospital atende, no mínimo, 147 municípios e mais de 1 milhão e 500 mil pessoas, e fechou serviços importantes nos últimos tempos.

Participaram da audiência o presidente do Simers, Marcelo Matias; Rosangela Dorneles, do Conselho Nacional de Saúde; Guilherme Mariani, do Núcleo de Saúde da Defensoria Pública do RS; Márcio Bressani, do Ministério Público do RS, Maria Fernanda de Oliva Detanico, do Conselho Regional de Medicina; Estela Maris de Almeida do Sindisaúde; e Marlene Tamagno, do Conselho Municipal de Saúde. O governo do Estado e a prefeitura de Canoas não participaram.

