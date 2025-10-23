Ivoti recebe novo ônibus escolar por meio de emenda da Bancada Gaúcha

Ivoti foi contemplado com um novo Ônibus Escolar Rural (ORE 1), viabilizado por meio de emenda da Bancada Federal Gaúcha ao Orçamento Geral da União de 2023. O recurso destinado para a aquisição do veículo é oriundo da cota do ex-deputado federal Maurício Dziedricki.

A destinação do ônibus contou com a articulação dos vereadores Ivanir Gilmar Mees, Márcio Guth e Rodrigo Lopes Erhart, além da suplente Lisandra Grutzmann.

O veículo tem capacidade para 29 alunos sentados, oferecendo conforto e segurança no transporte. Além disso, é acessível, contando com elevador e poltronas móveis, possibilitando o transporte de estudantes com deficiência.

A entrega do novo ônibus escolar foi realizada na terça-feira (21), com a presença do prefeito Valdir José Ludwig, da secretária de Educação de Ivoti, Marisa Hartmann, e dos vereadores Ivanir Gilmar Mees, Márcio Guth e Rodrigo Lopes Erhart.