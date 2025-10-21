MP prende empresária ligada ao tráfico em Bento Gonçalves

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul prendeu, em Bento Gonçalves, uma empresária investigada por liderar uma facção criminosa responsável pela lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas e armas no município da Serra.

A prisão, que contou com o apoio da Brigada Militar, ocorreu nesta sexta-feira (17) no âmbito da Operação Contas Abertas II, deflagrada no final de setembro, e também da primeira etapa da ação, que ocorreu em junho do ano passado.

Mesmo cumprindo prisão domiciliar, a investigada continuava a comandar o esquema criminoso a mando do companheiro, que está preso em um presídio federal fora do Estado. A informação foi confirmada após análise de documentos apreendidos durante a operação, que revelou a manutenção das atividades ilícitas. O valor inicial já apurado ultrapassa os R$ 2,2 milhões, usados na aquisição de 12 imóveis, veículos, além de depósitos em 224 contas bancárias.