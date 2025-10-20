Estado entrega casas definitivas em Parobé e Taquara

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), entregou 18 casas definitivas em Taquara e Parobé, no Vale do Paranhana, por meio do Programa A Casa é Sua Município Resiliência. O evento ocorreu no domingo (19) e contou com a presença do titular da Sehab, Carlos Gomes.

A entrega em Taquara ocorreu no bairro Empresa, onde foram erguidas as dez moradias destinadas ao município. Já em Parobé foram entregues oito das 25 unidades habitacionais previstas no Loteamento Rosa.

O investimento foi de R$ 4,1 milhões, sendo R$ 2,9 milhões em Parobé e R$ 1,2 milhão em Taquara. Com a ação, o governo Eduardo Leite já soma 203 casas definitivas entregues em nove municípios neste ano por meio do programa.

Na modalidade Município Resiliência do A Casa é Sua, o Estado repassa o valor de R$ 80 mil por unidade e os municípios ficam responsáveis pela contratação da empresa executora das obras, além da disponibilização do terreno e de uma contrapartida de, no mínimo, 30% do valor repassado pelo Estado.

Além do A Casa é Sua nas modalidades Município Resiliência e Calamidade, este último sem a necessidade de contrapartida por parte das prefeituras, o governo estadual lançou no ano passado um programa habitacional voltado a famílias com renda máxima de cinco salários mínimos, o Porta de Entrada, que já beneficiou mais de 6 mil aquisições da primeira moradia por meio da concessão de um subsídio de R$ 20 mil.