Escritora de Picada Café lança novo livro sobre a história regional

A escritora Helena Inês Seger Weber, escritora radicada na localidade de Pinhal Alto, em Picada Café, lançará seu quarto livro, que resgata parte da história comunitária e do cooperativismo no Rio Grande do Sul. A nova obra, intitulada “Omnibus Omnia – Der Volksverein, a Sociedade União Popular”, retrata a trajetória centenária da entidade que nasceu inspirada pelos ideais cooperativistas e comunitários difundidos pelo Padre Teodor Amstad, figura essencial na organização social e econômica das comunidades de imigração alemã.

O lançamento acontecerá no dia 16 de novembro, durante a Festa dos Pioneiros de Pinhal Alto, tradicional celebração que valoriza as origens e o espírito de união da localidade. O livro foi escrito em parceria com o historiador Arthur Blásio Rambo, que colaborou na pesquisa e Na contextualização histórica da obra. Helena tem sua trajetória dedicada à valorização da história e da cultura da colonização alemã na região. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura.

Na sexta-feira (17), Helena, acompanhada do professor e agente cultural Paulo Roberto Staudt, esteve no gabinete do prefeito Daniel Rückert para entregar pessoalmente o convite ao lançamento. Também participou do encontro a dirigente cultural Patrícia Rosina Stoffel Hansen, que tem uma dedicação intensa no resgate e registro dos contextos históricos de Picada Café.