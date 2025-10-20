Unidade móvel do Sesc oferecerá exames gratuitos em Uruguaiana

A Unidade Sesc de Saúde Preventiva (USSP) estará em Uruguaiana de 24 de outubro a 11 de novembro, oferecendo uma série de exames preventivos para a comunidade, gratuitamente, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

A USSP ficará instalada junto à Secretaria, na Avenida Presidente Vargas, 2990, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Serão ofertados no local exames de mamografia, exame citopatológico do colo do útero, e ecografias (abdominal total, abdominal superior, vias urinárias, transvaginal, mamária e próstata). A ação tem o objetivo de desafogar a fila de exames, com encaminhamentos que serão realizados exclusivamente através da Secretaria.