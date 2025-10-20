Porto Alegre,

Publicada em 20 de Outubro de 2025 às 13:35

Unidade móvel do Sesc oferecerá exames gratuitos em Uruguaiana

Ação tem o objetivo de contribuir com o diagnóstico precoce de problemas relacionados ao câncer de mama, câncer de colo do útero e câncer de próstata

Sesc/Divulgação/Cidades
Jornal Cidades
A Unidade Sesc de Saúde Preventiva (USSP) estará em Uruguaiana de 24 de outubro a 11 de novembro, oferecendo uma série de exames preventivos para a comunidade, gratuitamente, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.
A USSP ficará instalada junto à Secretaria, na Avenida Presidente Vargas, 2990, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Serão ofertados no local exames de mamografia, exame citopatológico do colo do útero, e ecografias (abdominal total, abdominal superior, vias urinárias, transvaginal, mamária e próstata). A ação tem o objetivo de desafogar a fila de exames, com encaminhamentos que serão realizados exclusivamente através da Secretaria.
A expectativa da entidade é de que, no período de atendimento, 600 pessoas sejam atendidas, contribuindo na busca pelo diagnóstico precoce de problemas relacionados ao câncer de mama, câncer de colo do útero e câncer de próstata. 

