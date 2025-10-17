Univates sedia feiras voltadas à pesquisa e ciência

Nos dias 23 e 24 de outubro, a Arena do Complexo Esportivo da Universidade do Vale do Taquari (Univates) será palco da 7ª Feira Estadual de Ciências Univates, a 14ª Feira de Ciências Univates: Descobrindo Talentos para a Pesquisa e a 6ª Mostra Kids, que ocorrem simultaneamente. As mostras reúnem trabalhos científicos desenvolvidos por estudantes e professores da Educação Básica e do Ensino Técnico.
Com o propósito de promover aprendizagens que perpassam os limites da sala de aula, os eventos visam a fomentar a difusão e a divulgação de trabalhos científicos, além de valorizar a interação dos objetos de estudo com as demandas socioambientais e tecnológicas, em uma perspectiva inclusiva, empreendedora e interdisciplinar.
Escolas de Educação Básica e de Ensino Técnico das redes pública e privada do Rio Grande do Sul inscreveram projetos para as Feiras, que foram distribuídos nas seguintes categorias: Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), Ensino Médio (regular), Ensino Médio Integrado (Ensino Médio e Profissionalizante Integrado e Curso Normal) e Ensino Técnico/Pós-Médio. As escolas selecionadas são de cidades como Lajeado, Venâncio Aires, Coqueiro Baixo, Arroio do Meio, Encantado, Estrela, Nova Bréscia, Imigrante, Westfália, Santa Cruz do Sul, Forquetinha, Mato Leitão, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Feliz e Gravataí.
Serão premiados os seis melhores trabalhos em cada uma das categorias, os quais receberão menção honrosa. Os estudantes do trabalho classificado em primeiro lugar na categoria Anos Iniciais do Ensino Fundamental poderão participar da atividade “Planetário na Escola”, promovida pela Univates. Já os trabalhos classificados em primeiro lugar nas outras categorias terão vaga assegurada na Feira Municipal de Ciências e Ideias (Femuci), que ocorrerá em Esteio em 2026.