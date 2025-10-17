Univates sedia feiras voltadas à pesquisa e ciência

Com o propósito de promover aprendizagens que perpassam os limites da sala de aula, os eventos visam a fomentar a difusão e a divulgação de trabalhos científicos, além de valorizar a interação dos objetos de estudo com as demandas socioambientais e tecnológicas, em uma perspectiva inclusiva, empreendedora e interdisciplinar.

Escolas de Educação Básica e de Ensino Técnico das redes pública e privada do Rio Grande do Sul inscreveram projetos para as Feiras, que foram distribuídos nas seguintes categorias: Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), Ensino Médio (regular), Ensino Médio Integrado (Ensino Médio e Profissionalizante Integrado e Curso Normal) e Ensino Técnico/Pós-Médio. As escolas selecionadas são de cidades como Lajeado, Venâncio Aires, Coqueiro Baixo, Arroio do Meio, Encantado, Estrela, Nova Bréscia, Imigrante, Westfália, Santa Cruz do Sul, Forquetinha, Mato Leitão, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Feliz e Gravataí.