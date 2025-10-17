Estudantes de Canela plantam mudas no Arroio Marta

Alunos do segundo ano do ensino fundamental da Escola Noeli de Azevedo e Silva, em Canela, na Serra, participaram na sexta-feira (17) de uma atividade do programa Ecocidadania, da Prefeitura de Canela. Com o apoio técnico da Secretaria de Meio Ambiente, eles plantaram mudas de árvores nativas e ajudaram na recuperação da mata ciliar no Arroio Marta.

Os alunos fizeram o plantio de mudas de árvores nativas do Rio Grande do Sul, das espécies guabiroba, ingá-feijão, ipê-amarelo, ipê-roxo, pata-de-vaca e chal-chal. Conforme se desenvolverem, os vegetais irão se enraizar e ajudar no reflorestamento das proximidades do Arroio Marta, na rua da Cascata.

O programa Ecocidadania, da Prefeitura de Canela, é desenvolvido pelas secretarias municipais de Educação, Esporte e Lazer e de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela, com o objetivo de fomentar ações de educação ambiental e incentivar práticas conscientes entre os cidadãos. Entre os temas tratados na iniciativa estão a recuperação de áreas degradadas, a separação adequada de resíduos, sustentabilidade, entre outros.

A bióloga Thais Martins, uma das técnicas que orientou a atividade, destacou a importância da educação ambiental ser abordada com os estudantes desde cedo. “A atividade contribui para o desenvolvimento do senso de cuidado e responsabilidade com o meio ambiente e a compreensão da importância de preservar”, destacou a servidora municipal.

Paralelamente à ação do programa Ecocidadania, a Secretaria de Saúde de Canela promoveu uma atividade de saúde bucal voltada às crianças. Foram passadas orientações educativas sobre higiene oral, escovação supervisionada e distribuídas escovas dentais. As atividades foram conduzidas por auxiliares de saúde bucal e agentes comunitários de saúde do bairro.