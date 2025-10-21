Rio Grande pede aumento no efeitvo do Corpo de Bombeiros

O prefeito em exercício de Rio Grande, Paulo Renato Gomes, participou de uma reunião no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, acompanhado do secretário do Cassino, Miguel Satt. Na oportunidade, os gestores levaram solicitações ao comandante-geral, Cel. Julimar Fortes Pinheiro.

Dentre os principais assuntos tratados, a reunião abordou o planejamento integrado da Operação Verão 2025/2026. A comitiva rio-grandina solicitou a ampliação do efetivo dos guarda-vidas nas áreas de banho, aumentando de 17 para 20 guaritas na Praia do Cassino, e passando a contar com duas guaritas na Praia da Capilha que, desde 2019, possui apenas uma guarita disponível.

O secretário Miguel Satt também falou sobre as demandas que foram apresentadas ao comandante. Além da ampliação de três guaritas na praia, foi solicitado o aumento permanente do efetivo na unidade do Corpo de Bombeiros do Cassino, onde os atendimentos estão disponíveis durante apenas 10 dias de cada mês. "Esta solicitação é urgente, tendo em vista a chegada do veraneio, que pode triplicar a quantidade de moradores no balneário", destacou o secretário.

De acordo com o prefeito em exercício, o comandante irá se esforçar para ampliar o efetivo. "Apresentamos estas importantes solicitações ao comandante e ele irá fazer o possível para que tenhamos mais uma guarita na Capilha aos finais de semana. Ele também nos informou que irá estudar a possibilidade de atender o restante de nossos pedidos", disse.