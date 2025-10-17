Taquara implanta utilização de ervas medicinais para tratamento complementar

A Secretaria de Saúde de Taquara implantou o projeto Farmácia Viva, que tem como objetivo promover o uso de infusões e chás como tratamento complementar ao tradicional oferecido pelo município. A iniciativa é idealizada pela coordenadora da Atenção Primária à Saúde, a enfermeira sanitarista Amanda Rodrigues Baptista, com a colaboração do Dr. Joedi Santos, médico da rede municipal com formação em Naturopatia e Medicina Ortomolecular, além de equipes da Atenção Primária.

O projeto foi elaborado e apresentado como pesquisa no curso Saúde e Bem Viver, da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, e prevê a implantação de três Farmácias Vivas ainda neste ano. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura de Taquara.

A secretária de Saúde de Taquara, Loreni Spirlandelli, destacou que o projeto é fundamentado na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), seguindo as normativas vigentes do Ministério da Saúde.

Durante um encontro realizado na manhã da sexta-feira (17), no bairro Cruzeiro do Sul, e que reuniu moradores da zona urbana e do interior do município, o Dr. Joedi ministrou uma palestra sobre os benefícios das plantas naturais para o organismo. Ele explicou que o projeto vai além da indicação terapêutica das ervas.

Os encontros do projeto Farmácia Viva ocorrerão a cada 30 dias na extensão no bairro Cruzeiro do Sul e nas UBSs Mundo Novo e Empresa, conforme a adesão dos usuários. A participação é aberta a toda a comunidade, inclusive para quem não é atendido pelo SUS.