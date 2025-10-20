UFSM lança editais para ingresso de refugiados palestinos

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) lançou editais especiais para o ingresso de refugiados palestinos em 2026: 10 vagas para estudantes de graduação e 3 para professores visitantes. Os documentos fazem parte do Programa Humanitário para Refugiados Palestinos, criado pelo Observatório de Direitos Humanos (ODH) e pela Migraidh/Cátedra Sérgio Vieira de Mello, e visa promover políticas internas de acolhimento e inclusão.

Além disso, as Pró-Reitorias de Extensão (PRE), de Assuntos Estudantis (Prae), de Gestão de Pessoas (Progep), de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP) e a Diretoria de Relações Internacionais (DRI) também integram o Programa.

O pró-reitor de Extensão, Flavi Ferreira Lisboa Filho, afirmou que os editais, apesar de serem destinados a um público específico, seguem o mesmo padrão e resoluções dos editais de ingresso para refugiados e imigrantes na Instituição.

O Programa Humanitário para Refugiados Palestinos prevê uma série de ações de apoio e medidas de permanência voltadas à acolhida dos selecionados na UFSM. As iniciativas são distribuídas entre discentes e docentes visitantes, além de contemplar atividades comuns a ambos os públicos.

Aos estudantes de graduação, a universidade destinará benefícios como passagens aéreas, bolsa de extensão de 12 meses, gratuidade nas refeições, acesso à Moradia Estudantil da UFSM, atendimento odontológico, entre outros.

Aos professores visitantes, além das passagens aéreas, haverá remuneração correspondente ao regime de trabalho e duração de contrato de seis meses com possibilidade de renovação.

Além disso, tanto discentes quanto docentes receberão acolhimento institucional e acompanhamento pela Diretoria de Relações Internacionais, assessoria jurídica e documental prestada pelo Grupo Migraidh/Cátedra Sérgio Vieira de Mello; atividades de formação e capacitação promovidas pelo ODH; iniciativas de advocacy e promoção dos direitos humanos, e apoio logístico e orientações personalizadas durante o processo de acolhimento e permanência.

Os editais podem ser acessados na seção de editais do Prograd no site da UFSM, em https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd. Para estudantes, o prazo é até 8 de novembro; para professores, até 11 de novembro.