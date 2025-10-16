Transporte público de Gramado terá queda na tarifa e mais ônibus

A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Fiscalização de Gramado realizou uma audiência pública para apresentação do edital de licitação para concessão do novo sistema de transporte público coletivo urbano e rural do município. Durante a apresentação, o diretor de Licitações e Contratos, Frederico Pellicioli, detalhou os principais pontos do certame, que será lançado ainda nesta semana. A concorrência ocorrerá na modalidade eletrônica.

O processo prevê a modernização completa do sistema de transporte, com aumento de veículos, ampliação de viagens, melhorias tecnológicas e redução da tarifa. “É um processo robusto e estratégico, que foi construído com muito critério técnico. Temos confiança de que trará avanços reais para a mobilidade urbana e mais qualidade para os usuários”, afirmou Frederico.

O novo sistema contará com 24 veículos (atualmente são 18), sendo nove deles com ar-condicionado. A média mensal de viagens passará de 1.620 para 3.639, e a quilometragem mensal aumentará de 71.371 km para 106.343 km, ampliando significativamente a cobertura e a frequência do serviço.

Um dos principais destaques é a redução da tarifa: dos atuais R$ 4,90 para R$ 4,00. “Essa redução é um estímulo direto para que mais pessoas utilizem o transporte público. Queremos oferecer um serviço moderno, confiável e acessível, que seja uma verdadeira alternativa para o dia a dia da população”, afirmou o secretário de Trânsito, Tiago Procópio.

O prazo da concessão será de 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Entre as obrigações da nova empresa concessionária, estão a expansão de linhas e rotas; renovação da frota; adoção de tecnologias para controle operacional e informação ao usuário; redução de emissão de poluentes; bilhetagem eletrônica; e atendimento presencial por meio de um escritório comercial no Centro da cidade. A expectativa é que o novo serviço passe a operar no início de 2026.