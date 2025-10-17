Risoto é declarado patrimônio cultural imaterial de Jaguari

Um dos símbolos mais marcantes da tradição e da identidade de Jaguari, o risoto foi oficialmente declarado patrimônio cultural imaterial do município. Aprovada na Câmara de Vereadores, a lei reconhece o valor histórico, social e cultural do prato, que há gerações está presente na vida cotidiana da comunidade.

Mais do que uma herança da imigração italiana que marcou a formação do município no século XIX, ao lado de alemães, poloneses e austríacos, o risoto representa hospitalidade, coletividade e integração social. Para o prefeito Igor Tambara, em Jaguari, o prato transcende a gastronomia: está no centro de encontros familiares, celebrações comunitárias e eventos beneficentes, especialmente nos tradicionais “domingos jaguarienses”, quando clubes, entidades e associações se reúnem em torno das grandes panelas.